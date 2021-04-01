2. Lig: 24Erzincanspor 0 - Çorum Belediyespor: 1

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2. Lig Beyaz Grup 31. hafta karşılaşmasında 24Erzincanspor kendi evinde Çorum Belediyespor’a 10 mağlup oldu.



Stat: Müstakil Atletizm Pisti Sahası

Hakemler: Tarık Güldal xx, Mehmet Saldıraner xx, Mehmet Ali Çetin xx



24Erzincanspor: Murat x, Abdullah xx, Yunus Emre x, Niyazi Batuhan xx, Muhammed Samed xx, Uğurcan x (dk.84 Abdulcebrail), Mustafa Ethem xx, Hakan x (dk. 76 Ozan) , Mümin x (dk. 86 Mehmet), Rıdvan xx, Sefa x



Çorum Belediyespor: Hasan xxx, Umut xx, Cengiz xx (dk. 90 Mete), Muhammet xxx, Abdulhamit xxx, Mikail xx (dk. 74 Oktay), Ertuğrul xx, Tarık xx, Murat xx, Hüseyin xx (dk. 66 Kerem), Sinan xxx



Goller: Sinan Kurumuş (dk. 79) (Çorum Belediyespor)

Sarı Kartlar: Sefa (24Erzincanspor), Hüseyin (Çorum Belediyespor)

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