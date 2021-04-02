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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel çocuklardan özel proje

İHA

Özel çocuklardan özel proje

Erzincan’da Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri tarafından hazırlanan "Geri Dönüştür, Oyna ve Öğren" isimli eTwinning projesi ile okulda eğitim ve öğrenim gören özel öğrenciler geri dönüşümü hayatlarında bir davranış haline getiriyorlar.
Çevrenin korunması, daha az doğal madde tüketimi, kaynakların daha ekonomik kullanımı amacıyla Erzincan merkezde bulunan Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmeleri tarafından hazırlanan "Geri Dönüştür, Oyna ve Öğren" isimli eTwinning projesinde çalışmalara başlanıldı.
Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu Özel Eğitim Öğretmenleri Pınar Bekar ve Nilsu Çelik tarafından hazırlanan "Geri Dönüştür, Oyna ve Öğren" isimli eTwinning proje ile okulda eğitim gören 8 öğrenci proje sayesinde hem eğleniyor hem de geri dönüşümü hayatlarına tatbik ediyorlar.
Özel Eğitim Öğretmeni Pınar Bekar, proje hakkında yaptığı açıklamada, “Projemizde 11 ortak bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Romanya ortağı, bu projemizin ana çıkış noktası geri dönüşüm. Okul öncesine devam etmekte olan, normal gelişim gösteren ve özel eğitime muhtaç öğrencilerimizin, okul öncesi kazanımlarını geri dönüştürdüğümüz materyallerle birleştirmek. Öğrencilerimizin eli değsin istedik. Geri dönüşümü bir nebze olsa hayatlarında yaşatsınlar istedik. Özel eğitime devam etmekte olan öğrencilerimiz için biraz zor gibi gelebilir ancak biz bunu bir nebze de olsak başardığımızı düşünüyorum. Burada ki bütün materyallerimize öğrencilerimizin eli değerek öz bakım becerileriyle ilgili materyaller hazırdık. Aynı şekilde sosyal duygusal gelişim alanına yönelik, materyal hazırladık. Otizmli çocuklarımızın kendilerini tanıtmada, kendini ilmede biraz sorunlar yaşadığını hepimiz biliyoruz. Bizde farkındalık olsun diye güzel çalışmalar yaptık. Projemiz mart ayında başladı. Haziran ayında sonlanacak. Toplamda 8 öğrenci projeden faydalanıyor.” diye konuştu.
Özel Eğitim Öğretmenleri Pınar Bekar ve Nilsu Çelik’in yönlendirmeleriyle etkinliklerine başlayan özel öğrenciler evlerinde kullanmadıkları çeşitli malzemelerle birbirinden güzel ürünler ortaya çıkarıyor. Böylelikle öğrenciler hem geri dönüşümün önemini daha iyi kavrıyor hem de öğrendikleri kazanımlarla ortaya bir ürün koymanın sevincini yaşıyorlar.

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