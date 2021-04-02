Erzincan TSO’dan esnaf ziyareti

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Taştan ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunarak talepleri dinlediler.

Tanoğlu ziyaret kapsamında yaptığı açıklama, “Bizleri güler yüzle karşılayan, nezaketle uğurlayan bütün esnafımıza, tüccarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlikte atlatacağız. Bunun için hem üyelerimizi hem de vatandaşlarımızı pandemiye karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.