Erzincan’ın İliç ilçesinde 1 köy ve TOKİ konutları karantinaya alındı

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Erzincan’ın İliç ilçesinde Sarıpınar köyü ve İbrahim Çeçen Mahallesi TOKİ Konutları karantinaya alındı.

İliç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Pozitif vaka sayısında artış görüldüğünden korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla; Sarıpınar köyü ve İbrahim Çeçen Mahallesi TOKİ Konutlarında 02 Nisan 2021 tarihi itibariyle 10 gün süreli karantina ve kısıtlama uygulaması başlatılmıştır.” denildi.

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