Sosyal mesafeli şekerleme

Dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını değiştiren yeni tip korona virüs (covid19) salgını tedbirleri arasında en öne çıkanlardan biri olan sosyal mesafeyi hayvanların da uyguladığı zaman zaman fotoğraf karelerine yansıyor.
Covid19 tedbirleri kapsamında insanlar arasında en az 1 buçuk metre mesafe olması beklenirken Erzincan’da aynı mesafede durduğu görülen sokak köpekleri yüzleri güldürdü.
Vatandaşların işlek olarak kullandıkları Ordu Caddesi üzerindeki kaldırımda sıralı bir şekilde yatarak güneşli havanın tadını şekerleme yaparak çıkaran sokak köpekleri ilgi odağı oldu.
Vatandaşlar şekerleme yapan sokak köpeklerinin fotoğrafını çekerek, “Bu hayvanlarda sosyal mesafe kurallarına göre yatmışlar” demekten kendilerini alamadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.