Erzincan'da polis teşkilatının 176. yılı kutlandı

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle tören düzenlendi.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Erzincan Belediyesi önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapıldı.

Emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katıldığı törende İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Alper Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Erzincan Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, teşkilat mensuplarıyla Erzincan Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitler için Kur'anı Kerim okunarak dualar edildi.

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