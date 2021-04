Erzincan Şavaklılar Derneği Genel Kurulu yapıldı

Erzincan'da Şavaklılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin olağan Genel Kurul toplantısı pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Dernek merkezinde yapılan genel kurulda Erzincan Şavaklılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yeni yönetimi belirlendi. Yeni başkan Mehmet Can oldu.

Mevcut Başkan Celal Yılmaz başkanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda derneğin denetim raporu okundu ve ibra edildi. Ardından tahmini bütçe değerlendirildi ve kabul edildi.

Genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeni başkan seçilen Mehmet Can; “Şavak ailesi olarak ülkemizin, ilimizin ve bölgemizin adını onurunu ve ağır sorumluluğunu taşıyoruz, yönetimimiz ve tüm üyelerimiz de bu bilinçle hedeflerimiz doğrultusunda gönüllerini ortaya koyacaklardır. Erzincan’a ekonomik olarak en büyük katkıyı sağlayan Şavak toplumunun hak ettiği değeri kazandırma noktasında birçok projemiz ve çalışmamız var. Bu projelerimizi en kısa zamanda faaliyete geçirerek inşallah hedeflerimize ulaşacağız ” dedi.

Uzun yıllar Erzincan Şavaklılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Celal Yılmaz ise görevi devrettiği Mehmet Can ve yönetimine yapacakları çalışmalarda başarı dileklerini ileterek, her zaman olduğu gibi desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi.

Celal Yılmaz açıklamasında; “Öncelikle pandemi nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. Allah’tan dileğimiz en kısa zamanda ülkemizde ve dünyada etkili olan bu salgının bir an önce bitmesidir. Erzincan’da uzun yıllar derneğimizin başkanı olarak görev yaptım. Görev yaptığım esnada hem Şavak toplumunun, hem de tüm Erzincanlı vatandaşları yönetimimiz ile birlikte en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettik. Görevim süresince daima yanımızda olan desteklerini esirgemeyen sorunların çözümü noktasında gerek Şavak toplumu, gerek Erzincanlı vatandaşlarımız, gerekse ilimizde kamu kurumlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Yapılan genel kurul sonrasında oluşan yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Mehmet Can, Kazım Erol, Bilgihan Kılıç, Ramazan Beydili, Orhan Asilkan, Mehmet Yıldırım, Kazım Tunahan, Hıdır Topal, Yavuz Öztürk, Hüseyin Sürücü, Mehmet Güleç, Sinan Topal, Murat Yıldız, Oktay Küçükkaya, Mehmet Doğan ve Necmettin Doğan.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.