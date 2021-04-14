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Erzincan’da sahur sofralarının vazgeçilmezi tulum peyniri

İHA

Erzincan’da sahur sofralarının vazgeçilmezi tulum peyniri

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Erzincan’ın vazgeçilmez lezzeti tulum peyniri sofralarda daha fazla tüketilmeye başladı.
Erzincan'da mayıshaziran ayları itibarıyla yaylaya çıkardıkları hayvanlarını yaklaşık 15003000 rakımlı ve zengin bitki örtüsüyle kaplı dağların zirveleri ile eteklerindeki meralarda besleyen göçerler, koyun ve keçilerinden elde ettikleri doğal ve taze sütü, Kemah tuzu ve yine doğal olarak yapılan peynir mayası (şirden) ile birleştirerek Erzincan tulum peynirini elde ediyor.
Göçerler, çiğ akkaraman koyunu ve kıl keçisi sütünden ürettikleri peyniri daha sonra koyun postundan yapılan tulumlar, plastik bidonlar ile vakumlu ambalajlara koyuyor.
Yüksek rakımlı yaylalardan sofralara uzanan tulum peyniri içerdiği zengin karbonhidrat ve proteinlerden dolayı tokluk hissi veriyor. Erzincanlı vatandaşlar ise tulum peynirini hem sahurda hem de iftarda soflarından eksik etmiyor.
Kilo fiyatının 55 TL olduğunu söyleyen esnaf Süleyman Can, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da sofraların vazgeçilmezi olan tulum peyniri yerini aldı. Besin değeri yüksek olduğu için özellikle sahurda en çok tercih edilen ürünlerden biridir. İnsanda tokluk hissi veriyor. Bu yüzden tercih ettiğimiz ürünlerden bir tanesidir.” dedi.
Erzincanlı vatandaşlar, “Tulum peynirinden vazgeçmeyin. Çünkü birinci besin kaynağıdır. Herkese tavsiye ederiz.” ifadelerine yer verdi.
Erzincan tulum peynirinin ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ olduğunu söyleyen Özkan Beydili ise, “Erzincan tulum peyniri yaylalarda tamamen natürel bir şekilde üretilen ürün olup besin değeri yüksektir. Özellikle içinde barındırdığı yüksek protein ve karbonhidrattan dolayı tokluk hissi veren bir üründür. Bu anlamıyla Ramazanların hem sahurda hem iftar sofralarında olmak üzere vazgeçilmezi konumundadır. Bu vesileyle Ramazanı Şerifin ’de ülkemiz başta olmak üzere tüm Müslüman âlemine hayırlı olmasını diliyoruz.” diye konuştu.

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