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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Refahiye Belediye Başkanı Paçacı, 2 yılı değerlendirdi

İHA

Refahiye Belediye Başkanı Paçacı, 2 yılı değerlendirdi

Erzincan’ın AK Partili Refahiye İlçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası göreve gelmesiyle birlikte bugüne kadar yapılan belediye hizmetlerini anlatarak önümüzdeki süreçte de yapmayı planladıkları projelerden bahsetti.
Belediye Başkanı seçildikten sonra hemen kolları sıvadıklarını kaydeden Çakmak Paçacı, ilk olarak ilçenin güzel görünüm kazanması anlamında çevre düzenlemesine gittiklerini kaydetti.
Paçacı, “Sosyal yardım çalışmalarımız kapsamında 2019 yılı Ramazan ayında 225 dar gelirli ailemize gıda paketi yardımında bulunuldu. Ramazan ve Muharrem ayında belediyemiz çok amaçlı salonunda iftar programları düzenlendi. (Pandemiden dolayı geçtiğimiz yılda iftar programı yapılamamış yardım kolisi vatandaşlarımıza verilmiştir.) Bin kişilik aşure programı yapıldı. 2020 yılı ramazan ayında 250 dar gelirli ailemize gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunuldu. Yeşil Refahiyespor’a imkanlar doğrultusunda destek sağlanmaktadır. Vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize şehir içi ücretsiz ulaşım sağlanılmaktadır. Öğrencilerimize destek olmak amacıyla online eğitim paketi alınarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Belediyemizce yurt geneline araç görevlendirilerek; cenaze, düğün, kına vb. etkinliklerde vatandaşlarımızın yanında yer alınmıştır. Yaklaşık 50 dar gelirli ailemize hane sayısına oranla Ekmek ve pide yardımında bulunulmaya devam edilmektedir. 2021 yılı ramazan ayı içerisinde dar gelirli ailelerimize şarküteri ürünleri yardımında bulunulacaktır.” dedi.
Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, temizlik hizmetleri çalışmaları kapsamında da, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 1 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet yol süpürme aracı, 160 adet galvanizli çöp konteynırı hibe olarak alınmıştır. 30 adet dekoratif çöp kovası alıp ilçemizin muhtelif yerlerinde halkımızın hizmetine sunulmuştur. Hibe alınıp halkımızın hizmetine sunulan diğer yatırımlarda vardır. İlçemizde çocuk oyun parkı hiç yok iken dönemimizde 6 adet çocuk ve dinlenme parkları yapılarak çocuklarımızın hizmetine sunulmuştur. Belediyemiz imkanlarıyla 2750 adet ladin ve çam fidesi ile 2500 adet gül fidesi alınarak toprakla buluşturuldu. İlçemizde 2. etap 220 toplu konut yapım işi fiziki gerçekleştirmesi yüzde 75 olarak sezonu kapatmıştır. 2021 yılı temmuz ayı hak sahiplerine teslimi muhtemeldir.
İlçemiz cadde ve sokaklarında asfalt çalışmaları devam etmektedir. Doğalgaz çalışmaları sebebiyle bozulan ve hiç asfalt yapılmamış yolların yaklaşık 3,5 km kısmı ve ilçemiz YİBO okulunun bahçesi belediyemiz bütçe imkanları ile bitümlü sıcak asfaltla kaplanmıştır. 2019 ve 2020 yılları itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 1 milyon kilit parke yapım işi için hibe alınmış ve 500 bin TL’de belediyemizin öz kaynağıyla 50.000 m2 kilit parke ve 10.000 metre bordür döşeme işi kaldırım ve yol yapımında kullanılmıştır. İlçemiz Bahattin Paşa girişi tarafına ilçe tanıtımına katkıda bulunmak için Kayı Beyimiz’in fotoğrafı, tipografik yazımız ve ekonomik değerlerimizden oluşan simgelerin bulunduğu “Hoş Geldiniz” yazılı, ışıklı tabela yapılmıştır. Yüksekokul yolu asfaltlanarak kaldırımı ve aydınlatması yapılmıştır. İlçe girişinde yer alan kavşak kenarında bulunan kötü görüntüye sebebiyet veren alanın hafriyatı alınarak ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Eski ve görüntü kirliliğine yol açan çatılar belediyemiz tarafından kiremit renginde boyatılarak güzel bir görünüm ve bütünlüğün sağlanması için çalışmalarımız sürdürülmektedir. İlçe girişlerindeki moloz yığınları tamamen kaldırılmıştır.” şeklinde konuştu.
Refahiye İlçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, Kent Konseyi de kurulduğunu ifade ederek, “Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirilmesi amacıyla Refahiye Kent Konseyi oluşturulmuştur. 2020 Temmuz ayı içerisinde 5. toplantısını telekonferans ile yapmıştır. Toplantılar sonucu alınan kararlar projelerimiz noktasında bizlere ışık tutmaktadır. İlçemizde bulunan Av.Mehmet Yavuz Kültür Merkezinin İl Özel İdaresinden Belediyemize tahsisi sağlanmıştır. Amacına uygun bir şeklide
Onarımı yapılarak 2020 sonrasında iç dekorasyon ile Refahiye fotoğraf ve tarih müzesi, konferans salonu, misafirhane, yemekhane, taziye evi ve lokal gibi bölümler oluşturularak hizmete sunulacaktır. Belediyemize ait ticari şirket (REKÜTAŞ) kuruldu. İlçemizde üretilen ve coğrafi işaret alarak tescillenen balımız başta olmak üzere, yöresel ürünleri alıp, işleyip, satış faaliyetinde bulunacak, her türlü inşaat ve inşaat malzemesini yapıp satacak, ilçemizin kültürünü ve turizm potansiyelinin tanıtımını sağlayacak; Refahiye Kültür Tanıtım Çevre Sanayi ve Ticaret A.Ş adı altında ticari şirket Cumhurbaşkanlığından gerekli izin alınarak kurulan şirketimiz faaliyetlerine başlamıştır. Online alışveriş imkanıyla bal satışlarımıza kısmen başlanılmıştır. Esnafımız ile bir araya gelerek, bir market açılması için öncülük yapılacaktır. İş adamlarımız ile görüşülerek 100 kişilik tekstil atölyesi kurulması planlanmaktadır.
Logo ve tipografik yazımız güncellendi. İlçemizin değerlerinin tanıtımı için kompozisyonu anlatılan yeni nesil logo ve tipografik yazı kamuoyunun ve meclisimizin kabulü ile belirlenmiştir.
Covid19 ile mücadele çalışmalarımız: Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda belediyemizce gerekli çalışmalar aralıksız yapılmaktadır. Metruk binaların yıkılması. İlçemizdeki özel şahıslara ait eski ve metruk binaların yıkımı için gerekli tebligatlar yapılmış olup yıkım işlemlerine başlanılmıştır. Ayrıca eski Tekel binası yıkılarak pazar alanına katılmış ve eski Emniyet Müdürlüğü binası yıkılmış olup peyzaj düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Cadde ve sokaklarımıza yeniden isim verilmesi; Belediyemiz Meclisince 134 Cadde ve Sokaklarımızdan 67 sine Şehitlerimizin ve Kanaat önderlerimizin isimleri verilmiştir. İlçemizde bulunan Kemaliye Mahallesi bölünerek Binali Yıldırım ve Hökümet Mahallesi oluşturulmuştur. Erzincan Caddesinin adı 15 Temmuz Şehidimiz Mete Sertbaş’ın adı verilmiştir. İlçemizde eksikliği hissedilen mezbahaneye DAP Bölge İdaresi Başkanlığından yüzde 90 hibe desteği ayrıca belediyemizin de proje bedeline yüzde 10’luk desteği ile iş tamamlanmıştır. Ruhsatlandırma faaliyetlerinin akabinde faaliyete başlanılacaktır.” dedi.
Refahiye İlçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, yapılan ve yapılması planlanan projelerle ilgili konuşmasını şöyle tamamladı:
“Kapalı otopark ve pazar alanı çalışmalarımız; İlçemizde yapımı tamamlanan pazar alanı ve kapalı otopark alanı ile ilgili mülkiyet sorunun biran önce çözülerek otopark ve üzerinde ki dükkanların biran önce faaliyete geçmesi ve kötü görüntünün ortadan kaldırılması için Mehmet Yavuz Vakfı yetkilileri ile ve mülkiyet sahipleriyle görüşmeler devam etmektedir. İlk etapta İmar Kanunun 18. maddesinin uygulaması yapıldı. Koçacay’a ve Gençlik Merkezine arsa tahsisi. Kemaliye Mahallesi 168 ada 1 parselde bulunan belediyemize ait 3407,00 m2 taşınmaz Kocaçay; Atatürk Parkının bulunduğu alanın 1000 m2 kısmı ise Refahiye Gençlik Merkezine belediyemiz tarafından tahsis edilmiştir. Karadoğan mezarlığı düzenleme projesi: İlçemizdeki mevcut Karadoğan Mezarlığı plansız bir şekilde olup bu güne kadar herhangi bir kayıt tutulmamıştır. Öncelikli olarak bu mezarlık olmak üzere bütün mezarlıklarımızda peyzaj ve parselasyon düzenlemesi yapılarak mezarlıkların büyük bir kısmı kayıt altına alınması alınmıştır.
İlçemize yapılan diğer yatırımlar: Anaokulu Ve Kültür Merkezi. Tabur Komutanlığı. Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu. Kocaçay Islah Çalışmaları. Dumanlı Tabiat Parkı. 200 Kişilik KYK Kız Yurdu Binası. Anaokulu”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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