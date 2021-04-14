Erzincan’da vaka sayısı 466,66 oldu

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Verilere göre Erzincan'da vaka sayısı 100 bin kişide 466,66 oldu.

Ülke genelinde korona virüs (covid19) vakalarının yoğun artış yaşadığı bu günlerde Erzincan’da da vaka sayıları yüksek seyrediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre risk durumunu açıklarken çok yüksek riskli iller arasında bulunmaya devam eden Erzincan’da vaka sayılarının 100 bin kişide 466,66 olduğu gözlemlendi.

Bakan Koca sosyal medya paylaşımında “Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız.” ifadelerine yer verdi.

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