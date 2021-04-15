Erzincanlılar 'ekşisu' ile iftar açıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincanlılar 'ekşisu' ile iftar açıyor

İHA

Erzincanlılar 'ekşisu' ile iftar açıyor

Erzincanlılar, Ekşisu Mesire Alanı'ndaki çeşmelerden akan doğal maden suyu ile iftar açıyor.
Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki mesire alanındaki ekşisu olarak adlandırılan doğal maden suyu, iftar sofralarının vazgeçilmezi. Araçlarıyla iftardan önce gelen vatandaşlar, yeni tip korona virüs (covid19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak yanlarındaki bidon ve şişeleri maden suyuyla doldurup evlerine götürüyor.
Ramazanda hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi nedeniyle tercih edilen doğal maden suyu, özellikle iftarda tüketiliyor.
İftar öncesi doğal maden suyundan almaya gelen vatandaşlar, suyun özellikle böbrekte oluşan taşlar veya kristaller için şifa olduğunu belirttiler.
Her yıl ramazan ayında Ekşisu’ya gelmenin Erzincanlılar için bir gelenek haline geldiğini belirten Kenan Eser, “Ekşisu’ya geldik. Artık Erzincanlılar olarak Ekşisu bizim için bir geleneğimiz oldu. Her Ramazan gelip ekşi suyumuzu alıyoruz. İftarla beraber, sahurla beraber doya doya suyumuzu içiyoruz. Tanımayanları, bilmeyenleri Erzincan’a geldiklerinde Ekşisu’ya gelmelerini tavsiye ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon ...
81 il valiliğine “Kısmi Kapanma” genelgesi gönderildi
YEREL HABERLER 81 il valiliğine “Kısmi Kapanma” genelgesi gönderildi
Erzincan’da vaka sayısı 466,66 oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da vaka sayısı 466,66 oldu
Refahiye Belediye Başkanı Paçacı, 2 yılı değerlendirdi
YEREL HABERLER Refahiye Belediye Başkanı Paçacı, 2 yılı ...
Erzincan’da sahur sofralarının vazgeçilmezi tulum peyniri
YEREL HABERLER Erzincan’da sahur sofralarının vazgeçilmezi tulum ...
Kemaliye Su Sporları Turizmi ve Tanıtımı Projesinin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Kemaliye Su Sporları Turizmi ve Tanıtımı Projesinin ...
Erzincan’da Ramazan nedeniyle gıda denetimleri arttırıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da Ramazan nedeniyle gıda denetimleri ...
Erzincan’da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Erzincan’da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Erzincan’da veteriner hekimlere suni tohumlama eğitimi verildi
YEREL HABERLER Erzincan’da veteriner hekimlere suni tohumlama ...
Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı