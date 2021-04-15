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Memleketi Erzincan´da, Yıldırım Akbulut üzüntüsü

DHA

Memleketi Erzincan´da, Yıldırım Akbulut üzüntüsü


Salih TEKİN- Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)ESKİ Başbakan ve Meclis Başkanı Yıldırım Akbulut´un vefatı memleketi Erzincan´da büyük üzüntüyle karşılandı. Bir zamanlar birbirlerine siyasette rakip olduklarını söyleyen İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan´ın yetiştirdiği bürokrat ve devlet adamlarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Terzibaba Mezarlığı Müdürü Murat Uslu, her yıl anne ve babasının mezarını ziyarete gelen Akbulut´un kendine de bir yer ayırdığını ancak buraya koyulmayacağını düşündüğünü söylediğini anlattı. Babası Bahattin Bütün ile Yıldırım Akbulut´un birlikte siyaset yaptıklarını ifade eden Orhan Bütün, makam aracı olarak kullandığı klasik otomobili garajdan çıkararak, kent merkezinde kısa bir tur attı.
Ankara´da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyeti 20´inci Başbakanı Yıldırım Akbulut, Ankara´da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Akbulut´un vefatı memleketi Erzincan´da da büyük üzüntüyle karşılandı. Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan´ın yetiştirdiği bürokrat ve devlet adamlarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. İçişleri, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde Yıldırım´ın Erzincan başta olmak üzere Türkiye´ye önemli hizmetler sunduğunu ifade eden Yıldız, "Birçok eserde imzası vardır rahmetlinin. Erzincan olarak çok büyük üzüntümüz var. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele etsin" dedi.
1995 genel seçimlerinde kendisinin Refah Partisi´nden Akbulut´un ise ANAP´tan aday olduğunu hatırlatan Yıldız, "Kıyasıya bir seçim mücadelesi yaşadık. O dönem CHP´nin yüzde 10 barajını aşmasıyla ikimiz de milletvekili olamadık" diye konuştu.
Erzurum esnafından Bekir Başgöze ise "Hakikaten gerek Erzincan´a gerekse Türkiye´ye çok büyük hizmetleri bulunmuştur. Dürüstlüğü, kişiliği, vefası ile tanınan bir insandı. Erzincan insanı vefalıdır. Yıldırım Bey, dürüstlüğü, gayreti, çalışmasıyla yıllarca memlekete hizmet etmiştir. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.
KENDİNE MEZAR YERİ BELİRLEMİŞTİ
Merhum Başbakan Akbulut´un Erzincan Terzibaba Mezarlığı´ndaki baba ve annesinin mezarlarını her yıl ziyaret ederek görevlerini yerine getirdiğini anlatan Terzibaba Mezarlık Müdürü Murat Uslu, şunları söyledi:
"Sayın Başbakan her yıl bahar aylarında gelir anne ve babasının ölüm yıl dönümünü yadeder, anma programı yapardı. Her geldiğinde de burayı kendine ait bir yer tahsis ettiğini söylenmişti. Geçen yıl pandemi sebebiyle gelememişti. Bir önceki yıl geldiğinde yanındakilere mezar yeri ile ilgili soru sordurmuştum. Rahmetli Başbakan, "Ben buraya gelmek isterim ama kanımca bırakmazlar" diye cevap vermişti. Kendi adına tahsisli mezar alanı burasıdır."
ERZİNCAN´DAKİ MAKAM ARACINI GARAJDAN ÇIKARDILAR
Bu arada Yıldırım Akbulut´un seçim gezilerinde makam aracı olarak kullandığı 73 model klasik otomobil, vefatı sebebiyle bulunduğu garajdan çıkarıldı. Bir dönem ANAP Erzincan İl Başkanlığı yapan Bahattin Bütün´ün aldığı klasik otomobili Yıldırım Akbulut´la birlikte seçim gezilerinde kullandığını anlatan oğlu Orhan Bütün, "Babam 1995 yılında girdikleri seçimi Yıldırım Akbulut´la birlikte kaybettikten sonra bu aracı adeta cezalandırarak garaja hapsetmişti. 26 yıldır sadece bakım ve muayene için çıkardığımız aracı Yıldırım Akbulut´un vefatı sebebiyle bir kere daha çıkarmak istedik. Rahmetli babam ve Yıldırım Akbulut seçim gezilerini hep bu araçla yapardı. Kendisini böylece anmak istedik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Salih TEKİN
2021-04-15 16:43:39

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