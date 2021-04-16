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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Odabaş’tan Kaymakam Çelik’e ziyaret

İHA

Odabaş’tan Kaymakam Çelik’e ziyaret

Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş'a Hakim Fatih Taşdemir ve Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tahir Taşdemir eşlik etti.
Kaymakam Musa Kazım Çelik, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş'a teşekkürlerini iletti.

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