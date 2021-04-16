Akbulut için memleketinde Mevlid-i Şerif okutuldu

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Geçtiğimiz gün vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için memleketi Erzincan’da Mevlidi Şerif okutuldu.

Başbakanlık, TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliği yapan Yıldırım Akbulut, 14 Nisan Çarşamba günü vefat etti. Ramazan ayının ilk cumasında ise memleketi olan Erzincan’da Terzibaba Camisinde Akbulut için Mevlidi Şerif okutuldu. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda okunan ilahiler sonrasında Erzincan İl Müftülüğü vaizi Servet Tiryaki tarafından dualar edildi. Kılınan cuma namazı sonrasında namaz çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.

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