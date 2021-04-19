Erzincan’da Ramazan Bayramı sonuna kadar Camii Kebirde tüm cenaze namazları yasaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da Ramazan Bayramı sonuna kadar Camii Kebirde tüm cenaze namazları yasaklandı

İHA

Erzincan’da Ramazan Bayramı sonuna kadar Camii Kebirde tüm cenaze namazları yasaklandı

Korona virüs (Covid19) salgınında vaka sayılarının hızla artış gösterdiği Erzincan’da bir dizi yeni kararlar alındı. Kararlar arasında Ramazan Bayramı sonuna kadar Camii Kebirde tüm cenaze namazlarının yasaklanması da yer aldı.
Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Verilere göre Erzincan'da vaka sayısı 100 bin kişide 593,35 oldu. Çok yüksek riskli iller arasında bulunmaya devam eden Erzincan’da vaka sayılarının 100 bin kişide 593,35 olması üzerine bugün yeni alınan kararlar Erzincan Valiliğinin sosyal medya üzerinden yayımlandı.
Kararlar şöyle sıralandı:
“1 14 Nisan 2021 tarihli ve 0404 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, muafiyetlerin kötüye kullanımı engelleyecek şekilde idari/adli yaptırımların istisnasız uygulanmasına, ayrıca kısıtlama uygulanan günler ve saatlerde market, bakkal, manav vb. tüm yerlerde her aileden yalnızca 1 kişinin içeriye kabul edilmesine.
2 Ramazan ayı süresince fırınlarda özellikle iftar saatine yakın oluşan kalabalıkların engellenebilmesi için tüm fırınlarda saat 14:00’dan iftar saatine kadar tamamen dışardan satış yapılacak şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına, ayrıca belirlenen saatlerde içeriye müşteri kabul edilmemesine.
3 Ramazan Bayramı sonuna kadar Cami Kebirde tüm cenaze namazlarının yasaklanmasına, cenaze namazlarının diğer camilerimizde salgın tedbirlerine uygun şekilde kılınmasına devam edilmesine, İl Müftülüğünce bu hususlarda tüm tedbirlerin alınmasına.
4 İlimiz genelinde tüm parklar, oyun parkları ve mesire alanları vb. tüm yerlerin Ramazan Bayramı sonuna kadar kapatılmasına ve uyarıcı levhalar konularak oturma yerlerinin şeritle çevrilerek kullanımın engellemesine.
5 Erzincan Belediye Başkanlığınca işlek cadde, sokaklar, camiler vb. kalabalık yerlerde gerekli planlama yapılarak dezenfeksiyon çalışmalarına etkin bir şekilde devam edilmesine.
6 Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından yetişkinlere yönelik yeni kursların açılmamasına, devam eden kurslardan bu hafta içerisinde (1923 Nisan 2021 )tarihleri arasında bitmekte olan kursların tamamlanmasına, bitirilemeyecek durumda olan kurslara ise yeni bir İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı alınıncaya kadar ara verilmesine, Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde mezunlara yönelik devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının devam etmesine.
7 Salgınla mücadelede en etkin yöntemin temizlik, maske ve mesafe kuralları olduğu göz önüne alınarak, kalabalık ortamlardan kaçınılması ve ev ziyaretlerinin yapılmaması hususlarında anonsların cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk kuvvetleri/ belediye araçlarından gün içerisinde sürekli yapılmasına.
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca meclisimizce alınan kararların eksiksiz uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca da kararların ivedilikle alınması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da MOBESE ile denetim dönemi
YEREL HABERLER Erzincan’da MOBESE ile denetim dönemi
Erzincan'da İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan'da İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı
Erzincan’da vaka artışı sürüyor
YEREL HABERLER Erzincan’da vaka artışı sürüyor
Doğu Anadolu’da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr ...
Kaymakam Arslantürk, yol emniyet ve kontrol noktaların denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Arslantürk, yol emniyet ve kontrol ...
İliç’te Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER İliç’te Covid-19 denetimi
Kaymakam Çelik, yol emniyet ve kontrol noktaların denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik, yol emniyet ve kontrol noktaların ...
Tercan’da Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Tercan’da Covid-19 denetimi
Erzincan’da vaka sayısı Erzincan 593,35 oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da vaka sayısı Erzincan 593,35 oldu
(Özel) Erzincan’da kıştan çıkan bal arıları açan çiçeklerle buluştu
YEREL HABERLER (Özel) Erzincan’da kıştan çıkan bal arıları açan ...
Arı sokmasına bağlı ciddi alerjik reaksiyonlar ölüme sebep olabilir
YEREL HABERLER Arı sokmasına bağlı ciddi alerjik reaksiyonlar ölüme ...
8 yaşındaki çocuk evlerinin önünde köpek saldırısına uğradı
YEREL HABERLER 8 yaşındaki çocuk evlerinin önünde köpek saldırısına ...
Erzincan’da kayısı ağaçları renk cümbüşü yaşatıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da kayısı ağaçları renk cümbüşü yaşatıyor
Erzincan’da hafta içi yoğunluk olan caddeler kısıtlamayla sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Erzincan’da hafta içi yoğunluk olan caddeler ...
Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor