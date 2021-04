Tüm parklar ve mesire alanları bayram sonuna kadar kapalı kalacak Hafta sonları alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi Erzincan’da Ramazan Bayramı sonuna kadar Camii Kebirde tüm cenaze namazları yasaklandı

Korona virüs salgınında vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı Erzincan'da yeni tedbirler alındı. Buna göre çok yüksek riskli kentler arasında yer alan Erzincan'da, kısıtlama uygulanan günler ve saatlerde market, bakkal, manav gibi yerlere alışveriş için her aileden yalnızca 1 kişi alınacak. Tüm parklar ve mesire alanları bayram sonuna kadar kapalı kalacak. Ramazan Bayramı sonuna kadar Camii Kebirde tüm cenaze namazları yasaklandı.

Covid19 salgınında vaka sayılarının artış gösterdiği Erzincan'da, oluşturulan ekipler tarafından yapılan denetimlerin yanı sıra bundan sonra şehir polis kameralarıyla da denetim faaliyetinde bulunulacak. Covid19 risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde denetimlerini artırarak sürdürdü. Kentte hafta sonu Covid19 tedbirlerine uymayan 92 kişiye para cezası uygulandı.

Denetimlere rağmen Sağlık Bakanlığının illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladığı haritada 593,35 ile çok yüksek riskli iller arasında bulunmaya devam eden kentte ek tedbirler alındı.

Erzincan Valiliğince yayımlanan kararlar şöyle sıralandı:

“1 14 Nisan 2021 tarihli ve 0404 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, muafiyetlerin kötüye kullanımı engelleyecek şekilde idari/adli yaptırımların istisnasız uygulanmasına, ayrıca kısıtlama uygulanan günler ve saatlerde market, bakkal, manav vb. tüm yerlerde her aileden yalnızca 1 kişinin içeriye kabul edilmesine.

2 Ramazan ayı süresince fırınlarda özellikle iftar saatine yakın oluşan kalabalıkların engellenebilmesi için tüm fırınlarda saat 14.00’ten iftar saatine kadar tamamen dışardan satış yapılacak şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına, ayrıca belirlenen saatlerde içeriye müşteri kabul edilmemesine.

3 Ramazan Bayramı sonuna kadar Cami Kebirde tüm cenaze namazlarının yasaklanmasına, cenaze namazlarının diğer camilerimizde salgın tedbirlerine uygun şekilde kılınmasına devam edilmesine, İl Müftülüğünce bu hususlarda tüm tedbirlerin alınmasına.

4 İlimiz genelinde tüm parklar, oyun parkları ve mesire alanları vb. tüm yerlerin Ramazan Bayramı sonuna kadar kapatılmasına ve uyarıcı levhalar konularak oturma yerlerinin şeritle çevrilerek kullanımın engellemesine.

5 Erzincan Belediye Başkanlığınca işlek cadde, sokaklar, camiler vb. kalabalık yerlerde gerekli planlama yapılarak dezenfeksiyon çalışmalarına etkin bir şekilde devam edilmesine.

6 Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından yetişkinlere yönelik yeni kursların açılmamasına, devam eden kurslardan bu hafta içerisinde (1923 Nisan 2021) tarihleri arasında bitmekte olan kursların tamamlanmasına, bitirilemeyecek durumda olan kurslara ise yeni bir İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı alınıncaya kadar ara verilmesine, Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde mezunlara yönelik devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının devam etmesine.

7 Salgınla mücadelede en etkin yöntemin temizlik, maske ve mesafe kuralları olduğu göz önüne alınarak, kalabalık ortamlardan kaçınılması ve ev ziyaretlerinin yapılmaması hususlarında anonsların cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk kuvvetleri/ belediye araçlarından gün içerisinde sürekli yapılmasına.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca meclisimizce alınan kararların eksiksiz uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca da kararların ivedilikle alınması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.