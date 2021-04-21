Erzincan Havalimanı'nın adı "Yıldırım Akbulut" oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan Havalimanı'nın adının Yıldırım Akbulut olarak değiştirildiğini duyurdu.

Ak Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzincan Havalimanı'na bir süre önce hayatını kaybeden eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut’un adının verildiğini açıkladı. Erdoğan konuşmasında "Son dönemde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi'nde beraber çalıştığımız Yıldırım Akbulut Bey'i hakka uğurladık. Erzincan Havalimanı'na merhum Akbulut'un adını veriyoruz." dedi.

Eski Başbakanlardan, TBMM Başkanlığı ve İç işleri Bakanlığı yapmış olan Yıldırım Akbulut, 14 Nisan 2021 tarihinde tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

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