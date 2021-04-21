Tercan’da İlçe Özel İdaresinin yeni hizmet binası inşaatı hızla devam ediyor

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Tercan İlçe Özel İdaresi yeni hizmet binası inşaatı devam ediyor.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Özel İdaresi şantiyesini ziyaret ederek yapımı devam eden yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. İlçe Özel İdare Şantiye Şef vekili Fahri Kaya'dan yürütülen çalışmalar ve yapılan işler hakkında bilgi alan Kaymakam Musa Kazım Çelik, şantiye personeline özverili çalışmalarında dolayı teşekkürlerini iletti.

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