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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

23 Nisan Erzincan'da kutlandı

İHA

23 Nisan Erzincan'da kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Erzincan'da kutlandı.
Korona virüs salgını nedeniyle kutlama programına az sayıda katılım olurken, törende sosyal mesafe uygulandı. Erzincan'daki kutlamalar belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün çelenk sunması ile başladı. Çelenk sunumun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıldönümüne kavuşmanın, aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk, bizim için çok önemli olan bugünü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm çocuklara armağan etmiştir. Zor şartlarda istiklal mücadelesi veren ecdadımız her şeye rağmen çocukları düşünmüş, gelecek nesilleri bağımsızlığımızın teminatı olarak görmüştür. Bugün bir asırlık bir bayrama uyandı çocuklarımız. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığın özellikle bu son dönemde çocuklarımızı da etkilediğini biliyoruz. Hayatın kısmen durduğu, hayatı sadece evle sınırlandırdığımız bu zaman diliminde 23 Nisan’ı kutlayacağız. Evde kalma hissi insana huzursuzluk verebilir ama unutmayın ruhlarınız özgür, hayalleriniz uçsuz bucaksız. Bizler her zaman olduğu gibi şimdi de hayallerinizi gerçekleştirmek için sizlerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyor; ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.
Kutlama programı ilkokul öğrencisi Tuğsem Buse Özger’in şiir okumasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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