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Sokağa çıkma kısıtlamasında karavanda yaşam Pandemiyle birlikte öğretmen çift karavanda yaşamayı seçti

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında karavanda yaşam Pandemiyle birlikte öğretmen çift karavanda yaşamayı seçti

Erzincan’da öğretmen çift, korona virüs salgınıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının ve pandemi önlemlerinin olduğu günlerde karavanda yaşamayı seçti.
Korona virüs salgını, tatil tercihlerinin değişmesine neden olurken, karavana ilgi arttı. İzole ortamda tatil yapmak isteyenler, kalabalıktan uzak ve doğayla iç içe olmak amacıyla karavana yöneldi. Erzincan’da da öğretmen çift Aslı ve Kenan İpek, Çağlayan Beldesinde Şelale civarında kurdukları karavanda yaşamaya başladı. Pandemiden dolayı böyle bir yaşam biçimi tercih ettiklerini dile getiren öğretmen çiftler, doğanın içerisinde öğrencilerine uzaktan bağlantıyla ders verdiklerini kaydettiler.
Tabiat içerinde kendimizi izole edip, bu şekilde daha rahat korunduklarını dile getiren Kenan İpek, “Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte bir karavan alıp bu süreci daha az zararla atlatmayı düşündük. Sosyal olarak daha aktif yaşamaya karar verdik. Karavanı aldıktan sonra kararımızın ne kadar doğru olduğunu gördük. Bu süreçte de öğrencilerimize eğitim verirken ev içerisinde değil de doğası güzel noktalarda uzaktan eğitim yapıyoruz. Öğrencilerimizden güzel tepkiler alıyoruz. Gayet güzel bir yaşam tarzı oldu bizim için” dedi.

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