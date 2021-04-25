Yılın ilk fideleri seralardan çıktı, satışa sunuldu

Şubat ayında seralarda ekilen tohumlar ilkbaharın gelmesiyle birlikte yetişmeye başladı ve sezonun ilk fideleri seralardan çıkartılıp satışa sunuldu.

Baharın gelmesiyle Erzincan’da sebze ve meyve fideleri pazarda satışa sunuldu. Erzincan’da kendi sebze fidesini yetiştiremeyen çiftçiler, fide ihtiyacını pazardan karşılıyor. Bu sebeple üretilen fidelere ilgi büyük.

Erzincan Buğday Meydanı’nda sezonun ilk fideleri satmaya başlayan Kadir Albayrak, “Şubat ayının sonuna doğru ektiğimiz tohumlar yeni yeni çıkmaya başladı ve bizler de pazara getirmeye başladık. Nisan’ın sonu Mayıs’ın ise başından itibaren satışlar çok hızlanacak. Şuan elimizde yerli domates, salatalık, fasulye, çilek, biber çeşitleri, kavun, karpuz gibi hemen hemen hepsi mevcuttur. Fiyatlarımıza hiçbir zam gelmedi. Geçen sene ne ise bu sene de odur. Salata, karpuz, kavun 1 liradan, diğer bütün ürünler ise 75 kuruştan satılmaktadır. Bu pandemi sürecinde insanımız köyüne bahçesine gittiğinden dolayı fide satışlarımızda çok zorlanmayacağımızı düşünüyorum.” dedi.

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