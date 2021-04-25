Baharla birlikte Benekli Semenderler çıkmaya başladı

Erzincan’ın Kmealiye ilçesinde baharla birlikte koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" görülmeye başlandı.
Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" Kemaliye’de görüntülendi. Karada sarı benekli iki canlıyı fark eden bir vatandaş, telefonu ile semenderleri kaydetti. Bir süre iki semenderin adeta birbirleriyle oyun oynadığı gözlendi.
Semenderlerin, özellikle bahar mevsimi ve Nisan yağmurlarıyla Erzincan ile bölge genelinde son yıllarda sıklıkla görüldüğü bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.