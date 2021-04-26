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Gökten çamur yağdı oto yıkamacılarda kuyruk oluştu Doğu Anadolu'da sağanak, rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor

İHA

Gökten çamur yağdı oto yıkamacılarda kuyruk oluştu Doğu Anadolu'da sağanak, rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Afrika kaynaklı ‘toz taşınımı’ uyarısının ardından Erzincan’da 2 gündür gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağışı etkili oluyor. Araçları çamurla kaplanan vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.
Gökyüzünden çamur yağışı nedeniyle araçların üzeri adeta çamurla kaplandı. Kentte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da sona ermesiyle aracı çamurla kaplanan vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti. Aracı kirlenenlerin akın etmesi nedeniyle yıkamacılarda araç kuyrukları oluştu. Sıra bekleyen bazı sürücüler, toz uyarısı olduğunu ama bu kadar çok beklemediklerini dile getirdi. Kimi sürücülerde gün içerisinde yağış olduğunu ama buna rağmen de çamurla kapanan aracını yıkamaya getirdiğini aktardı.

“Doğu Anadolu'da sağanak, rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor”
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak, rüzgar ve toz taşınımı etkili olacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıkların, mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgedeki rüzgar, güney ve güneydoğudan orta, zaman zaman kuvvetli esecek. Rüzgarın saatteki hızının 60 ila 80 kilometreyi bulacağı tahmin edilen bölgede, vatandaşların yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.
Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 5, Ağrı ve Ardahan'da 8, Erzurum'da 9, Tunceli'de 10, Iğdır'da 15, Erzincan'da 16 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 26, Iğdır'da 25, Erzincan'da 24, Ağrı'da 22, Erzurum'da 20, Kars'ta 19, Ardahan'da 17 derece olması bekleniyor.
Öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı etkili olması öngörülen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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