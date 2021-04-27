Vaka sayısının en fazla artış gösterdiği illerden Erzincan’da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından 1723 Nisan haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid19 vaka sayısının güncel haritasını paylaşıldı. Erzincan 632.17 lik oranla ülke genelinde vaka sayısında en fazla artış gösteren iller arasında yer aldı. Vaka sayısının en fazla artış gösterdiği illerden Erzincan’da cadde ve sokaklar baştan aşağı dezenfekte edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 1723 Nisan haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid19 vaka sayısının güncel haritasını paylaşıldı. Erzincan 632.17 lik oranla ülke genelinde vaka sayısında en fazla artış gösteren iller arasına girerken, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan iller arasında ise ilk sırada yer aldı.

Bu oran Erzurum’da 555.73, Sivas’ta 402.90, Elazığ’da 300.70, Kars’ta 351.32, Bayburt’ta 601.88, Ağrı’da 389.96, Ardahan’da 269.34, Iğdır’da 348.71, Van’da 104.49 ve Tunceli’de 318.78 olarak açıklandı.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Covid19 salgını ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Ordu Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi ve 13 Şubat Caddelerinde rutin olarak ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirirken yollar, kaldırımlar, otobüs durakları ve çöp bidonları dezenfekte ediliyor.

Ayrıca veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı şehir merkezindeki tüm iş merkezleri ve pasajları rutin olarak dezenfekte edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.