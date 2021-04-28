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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekstil atığı, çöpe değil kumbaraya

İHA

Tekstil atığı, çöpe değil kumbaraya

Erzincan’da Şehit Aileleri Koruma Derneğince yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında birçok mahalleye tekstil atıklarının çöpe atılmadan değerlendirilmesi için giysi kumbarası konuldu.
Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Zengin, ülkede kimsenin dikkate almadığı tekstil atıklarının tekrar ekonomiye döndürülmesi için başlattıkları çalışmaya Erzincanlılardan destek istedi.
Eski ve giyilmiş eşya, nevresim, yatak, yorgan, yastık kılıfı, ayakkabı ve okul çantası gibi tekstil ve tekstil bazlı ürünleri çöp yerine mahallelere konulan giysi kumbaralarına bırakmalarını ifade eden Zengin, “Bu proje ile şehrin değişik noktalarında tekstil atığı toplama kumbaraları konuldu. Bu katma değer çöpe atılacak malzemeden olunca daha da bir önem arz etmektedir. Atık tekstil dönüşümü ülkenin çöp dağlarının eritilmesi noktasında büyük çaba ve gelişme sağlanmasına sebep olacak. Tüm kullanılmayan tekstil ve tekstil bazlı ürünlerin geri dönüştürülmesi için toplanması noktasında Erzincan’ımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bundan sonra kullanılmayan, tekstil ürünleri ayakkabılar, montlar çöp yerine şehirde oluşturulacak tekstil ürünleri toplama kumbaralarına bırakılmalıdır. Bu atıkları ayrıştırıp tekrar ülke ekonomisine kazandıracağız. Benim eskilerimle ne olacak diye düşünmeyin. Herkesin eski kumaşlarına, nevresim, yorgan kılıflarına, eski elbise, kullanılmayan ayakkabılar gibi tekstil ve tekstil bazlı ürünlerine tekrar ekonomiye kazandırmak üzere talibiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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