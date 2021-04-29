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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da tam kapanma öncesi yoğunluk

İHA

Erzincan’da tam kapanma öncesi yoğunluk

Erzincan’da korona virüsü nedeniyle uygulanacak tam kapanma öncesi çarşı ve marketlerde vatandaşlar alışveriş yoğunluğu oluşturdu.
Korona virüsle mücadele kapsamında bugün saat 19.00 itibariyle başlayacak olan 17 günlük tam kapanma kararını açıklamıştı. Verilen karar neticesinde vatandaşlar çarşı ve marketlerde sabah saatlerinden itibaren alışverişlerini tamamlamak üzere yoğunluk oluşturdu. Maske ve sosyal mesafe kurallarını gözeten işletmelerde ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar kısıtlama başlamasına az bir süre kala evlerinin yolunu tuttu. Sıcak havanın da etkisiyle cadde ve sokakları dolduran vatandaşlar banka önleri, kuruyemiş satan işletmeler, semt pazarlarının yanı sıra özellikle Et ve Süt Kurumu ve giyim mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Araçlarda caddelerde trafiğin yoğunlaşmasına ve zaman zaman sıkışmasına sebep oldu.
Öte yandan tam kapanma öncesi çiftçiler, izin belgesi almak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu.
Et ve Süt Kurumu önünde sırasının gelmesini bekleyen vatandaşlar ise sürekli yoğunluk yaşadıklarını ve ek olarak başka et mağazalarının da açılmasının gerektiğini vurguladılar. Çiftçi belgesi almak için sıra bekleyen Turgut Karadağ ise “Biraz ani oldu birkaç gün daha müsaade edilse daha güzel olurdu. Bayağı sıkışma oldu burada. ÇKS Belgesi olmadan da tarlamıza gidemiyoruz. Bunun için sırada bekliyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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