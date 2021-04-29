Erzincan’da tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan’da, Vali Mehmet Makas başkanlığında ilçe kaymakamları ile korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadelede, tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerin son durum hakkında kaymakamlardan bilgiler alan Vali Makas, bu zorlu sürecin el birliğiyle atlatılmasının önemini vurguladı.

Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak için denetim faaliyetlerinin etkili ve sürekli bir şekilde devam etmesinin önemini belirten Vali Mehmet Makas rehberlik edici ve bilgilendirici ağırlıklı denetim faaliyetlerinin sürekli bir şekilde yapılmasını istedi.

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