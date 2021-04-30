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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17 günlük kısıtlama başladı, Erzincan’da sessizlik hakim

İHA

17 günlük kısıtlama başladı, Erzincan’da sessizlik hakim

Korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak olan 17 günlük tam kapanma 81 ilde olduğu gibi Erzincan’da da saat 19.00 itibari ile başladı. Tam kapanma öncesi yaşanan yoğunluk cadde ve sokaklarda yerini sessizliğe bıraktı.
Dünyada ulusal pandemi olan korona virüs ile mücadele, ülkemizde de sıkı tedbir ve önlemler eşliğinde devam ediyor. Bu doğrultuda korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak olan 17 günlük kısıtlama kararı alındı. Alınan karar neticesinde kısıtlama 81 ilde olduğu gibi Erzincan’da da saat 19.00 itibari ile başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu alanlar yerini sessizliğe bıraktı.
Ekipler, 17 günlük ilk kısıtlamanın denetimlerini gerçekleştirmek için cadde ve sokaklara kuruldu.

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