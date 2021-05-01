Kansere yenik düşen asker son yolculuğuna uğurlandı

Tokat Turhal’da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Sancar rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erzincanlı asker köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Erzincan’ın Tercan ilçesi Yaylayolu köyü nüfusuna kayıtlı, Tokat Turhal ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Sancar lenf kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Sancar’ın cenaze Yaylayolu köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Vali Mehmet Makas, kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Furkan Sancar’ın tabuta sarılı Türk Bayrağını ve fotoğrafını ailesine teslim ederek sabırlar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.