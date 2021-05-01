EBYÜ’de BESYO kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulacak

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde (EBYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 10 üniversiteye yeni fakülte kurulacak, 2 üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu da kapatılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne Spor Bilimleri Fakültesi kurulacağı belirtilerek Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun kapatılacağı aktarıldı.

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