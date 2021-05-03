Erzincan’da 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi

İHA

Erzincan’da 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi

Erzincan’da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan bir araçta 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Saztepe mevkiinde yapılan yol kontrol faaliyetinde durumundan şüphelenilerek durdurulan Van’dan Ankara’ya gitmekte olan bir araçta narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı. Araçta, Y.K. ve C.K. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen; 728 gr. metamfetamin ve 1150 gr. reçine esrar maddesi ele geçirildi.
Olay şüphelileri Y.K. ve C.K., yapılan soruşturma sonucu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor
Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayı kameraya ...
Erzincan’da kumar oynayan şahıslara baskın
YEREL HABERLER Erzincan’da kumar oynayan şahıslara baskın
(Özel) Eriyen kar suları Doğu’daki nehirlerin debisini yükseltti Karların erimesiyle Erzincan’daki barajlarda doluluk oranı arttı
YEREL HABERLER (Özel) Eriyen kar suları Doğu’daki nehirlerin ...
EBYÜ’de BESYO kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulacak
YEREL HABERLER EBYÜ’de BESYO kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi ...
Kemaliye, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdi
YEREL HABERLER Kemaliye, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdi
Kansere yenik düşen asker son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kansere yenik düşen asker son yolculuğuna uğurlandı