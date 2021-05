Girlevik Şelalesi'nde sezon öncesi hazırlık

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHAERZİNCAN´daki Girlevik Şelalesi'nde turizm sezonu hazırlıkları başladı. Şelale yakınındaki ağaçlar budanırken, çevrede de temizlik çalışması yapılıyor.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Çağlayan beldesinde bulunan, geçen yıl ekim ayında 'Doğal SitNitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescil edilen Girlevik Şelalesi´nde her mevsim ayrı bir güzellik yaşanıyor. 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan, 40 metreden dökülen şelale, kışın donuyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yeniden canlanan şelalede turizm sezonu öncesi hazırlıklar başladı. Şelaleyi çevreleyen ağaçlar budanırken, temizlik çalışmaları da devam ediyor. Doğal güzelliğiyle hayran bırakan şelaleye gelen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekiliyor.

Şelaleyi gezen Raziye Oruç, "Çok güzel yeşillik bir alan. Kış ve yaz aylarında çok güzel oluyor. Yazın yeşillik, çiçeklerle güzel oluyor, şu an çalışma da var. Herkesi bekliyorum, çok güzel bir yer" dedi.

Baykal Sadış da, "Erzincan'a ara ara ziyarete geliyorum. Her geldiğimizde de çağlayanı geziyorum. Şu an tadilat ve bakım var. Güzel bir yer herkesi bekleriz, insanların gelip buraları görmesini isterim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2021-05-04 09:23:40



