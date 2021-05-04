Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Erzincan'da 13, Tunceli ve Iğdır’da 12, Ağrı ve Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Erzurum'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Erzincan'da 25, Tunceli'de 29, Iğdır'da 28, Ağrı'da 24, Kars'ta 22, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.

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