'Erzincan'ın kuş cenneti'ndeki yangın 10 saatte söndürüldü; 30 hektar alan kül oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Erzincan'ın kuş cenneti'ndeki yangın 10 saatte söndürüldü; 30 hektar alan kül oldu

DHA

'Erzincan'ın kuş cenneti'ndeki yangın 10 saatte söndürüldü; 30 hektar alan kül oldu


Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´da, birçok kuş ve bitki türünün olduğu, 'kuş cenneti' olarak adlandırılan Ekşisu Sazlığı'nda dün çıkan yangın, 10 saatte güçlükle söndürüldü. Yangında 30 hektar alan, zarar görürken, çok sayıda hayvan da öldü. 
Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Ekşisu Mesire Alanı yakınında bulunan ve birçok kuş ile bitki türünün olduğu, 'kuş cenneti' olarak bilinen Ekşisu Sazlığı'nda, dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alanın bataklık olması nedeniyle çevre güvenliği almanın dışında alevlere müdahale edemedi. Gece boyu sürdürülen çalışmaların ardından yangın, bugün saat 06.00 sıralarında, güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü. İlk incelemelere göre, 90 kuş ve 258 bitki türünün olduğu bölgede 30 hektar alanın zarar gördüğü, çok sayıda hayvanın da öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2021-05-04 11:43:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da kuş cennetinde gece çıkan yangın tamamen söndü Yangının çıktığı Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Erzincan’da kuş cennetinde gece çıkan yangın tamamen ...
Girlevik Şelalesi'nde sezon öncesi hazırlık
YEREL HABERLER Girlevik Şelalesi'nde sezon öncesi hazırlık
Erzincan'da kuş cenneti alev alev yanıyor
YEREL HABERLER Erzincan'da kuş cenneti alev alev yanıyor
Erzincan'da kuş cenneti alev alev yanıyor
YEREL HABERLER Erzincan'da kuş cenneti alev alev yanıyor
Erzincan’da kuş cennetinde yangın
YEREL HABERLER Erzincan’da kuş cennetinde yangın
Erzincan’a 34 milyon 927 bin 350 TL KÖYDES ödeneği tahsis edildi
YEREL HABERLER Erzincan’a 34 milyon 927 bin 350 TL KÖYDES ödeneği ...
Erzincan’da 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Erzincan’da 728 gram metamfetamin ile 1150 gram ...
Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor
Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayı kameraya ...
Erzincan’da kumar oynayan şahıslara baskın
YEREL HABERLER Erzincan’da kumar oynayan şahıslara baskın
(Özel) Eriyen kar suları Doğu’daki nehirlerin debisini yükseltti Karların erimesiyle Erzincan’daki barajlarda doluluk oranı arttı
YEREL HABERLER (Özel) Eriyen kar suları Doğu’daki nehirlerin ...