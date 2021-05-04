'Erzincan'ın kuş cenneti'ndeki yangın 10 saatte söndürüldü; 30 hektar alan kül oldu



Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´da, birçok kuş ve bitki türünün olduğu, 'kuş cenneti' olarak adlandırılan Ekşisu Sazlığı'nda dün çıkan yangın, 10 saatte güçlükle söndürüldü. Yangında 30 hektar alan, zarar görürken, çok sayıda hayvan da öldü.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Ekşisu Mesire Alanı yakınında bulunan ve birçok kuş ile bitki türünün olduğu, 'kuş cenneti' olarak bilinen Ekşisu Sazlığı'nda, dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alanın bataklık olması nedeniyle çevre güvenliği almanın dışında alevlere müdahale edemedi. Gece boyu sürdürülen çalışmaların ardından yangın, bugün saat 06.00 sıralarında, güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü. İlk incelemelere göre, 90 kuş ve 258 bitki türünün olduğu bölgede 30 hektar alanın zarar gördüğü, çok sayıda hayvanın da öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2021-05-04 11:43:24



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