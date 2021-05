Doğu Anadolu’da vaka sayısının en yüksek olduğu il Erzincan oldu

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Erzincan 428,70 ile Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 il arasında vaka sayısının en yüksek olduğu kent oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek” dedi.

Bakan Koca’nın paylaştığı haritada 2430 Nisan 2021 tarihli vaka sayısı Erzincan’da 428,70 olarak yer aldı.

Doğu Anadolu Bölgesindeki diğer illerde ise 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını şöyle oldu:

Ardahan: 251,66

Erzurum: 395,24

Kars: 293,41

Ağrı: 285,00

Iğdır: 159,45

Tunceli: 207,33

Van: 90,75

Hakkari: 122,28

Bingöl: 154,38

Bitlis: 152,14

Elazığ: 197,29

Malatya: 320,04

Muş: 113,11

