Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak yağış etkili oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, havanın parçalı çok bulutlu olacağı Erzincan, Erzurum, Iğdır, Tunceli, Ağrı, Kars ve Ardahan'da, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgâr batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Erzurum ve Ağrı'da 8, Tunceli'de 9, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 25, Iğdır ve Erzincan'da 22, Ağrı'da 16, Ardahan'da 15, Kars ve Erzurum'da 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan yağmur yağışın aralıklı etkili olduğu Erzincan’da cadde ve sokaklar tozdan arındı, çiftçilerin yüzü güldü.

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