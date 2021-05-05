Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı

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Erzincan'da şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan Erzurum kara yolu Bayırbağ mevkiinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ö yönetimindeki 58 KC 529 plakalı Renault 12 marka otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kazada, sürücü ile beraber araç içerisinde bulunan A.Ö ve C.Ö yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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