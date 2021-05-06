Vali Makas, Bakan Yardımcısı İnce başkanlığında VKS toplantısına katıldı

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Vali Mehmet Makas, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

VKS üzerinde gerçekleştirilen toplantıda, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00 17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapacak olan pazaryerlerinde alınması gereken tedbirler görüşüldü.

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