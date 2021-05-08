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Erzincan’da 990 KW’lık GES için geri sayım başladı

İHA

Erzincan’da 990 KW’lık GES için geri sayım başladı

Erzincan Belediyesi, Kurutilek mevkiinde 990 KW’lik güneş enerji santralini (GES) şehre kazandırıyor.
Daha önce Çukurkuyu yerleşkesinde 250 KW’lik GES’i şehre kazandıran Erzincan Belediyesi, ihale sürecini tamamlayarak yer teslimini yaptığı 990 KW’lik Kurutilek GES projesinde de panellerin montajına başlandı.
09 Şubat 2021 tarihinde ihale edilen Kurutilek GES projesinin 08 Mart 2021 tarihinde sözleşmesi yüklenici firma ile yapılarak yer teslimi yapıldı. Bugün güneş panellerinin montajının başladığı GES’in 2021 Temmuz ayı içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

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