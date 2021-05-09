Erzincan’da pazaryerlerine HES kodu sorgulaması yapılarak giriş yapıldı

Erzincan’da tam kapanma tedbirleri kapsamında şehir merkezinde 4 farklı noktada semt pazarı kuruldu. Pazaryerlerine HES kodu sorgulaması yapılarak giriş yapılırken Vali Mehmet Makas ile birlikte Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı denetimde bulundu.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından yayınlanan genelge ile açılmasına izin verilen semt pazarları Erzincan merkezde 4 farklı noktada kuruldu. Tedbirleri elden bırakmayan İl Salgın Denetim ekipleri ise pazarlarda HES kodu sorgulaması ile ateş ölçümleri yaptı. Denetim ekibinde görevli personel bütün semt pazarlarında gün boyunca aralıksız denetim yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde vatandaşları sürekli kalabalık oluşturmama konusunda uyararak maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda telkinde bulundu. Ekipler pazar girişlerinde HES kodlarına bakarken aynı zamanda sık sık ateş ölçümleri de gerçekleştirdi. Salgın denetim ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler pazar tezgahları kalkıncaya kadar devam etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas'ta, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ile birlikte pazaryerlerine yönelik tedbirleri yerinde denetledi. Vali Makas, pazarcı esnafı ve pazara gelen vatandaşlarla da konuşarak, salgın hastalığın bir an önce bitmesi ve normal yaşantımıza en kısa süre içerisinde dönebilmemiz için alınan tüm kurallara hassasiyetle uyulmasının önemini belirtti.

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