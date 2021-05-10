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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Değişim Partisi Erzincan İl Başkanlığı’nın A takımı belli oldu

İHA

Türkiye Değişim Partisi Erzincan İl Başkanlığı’nın A takımı belli oldu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt, parti il binasında basın mensupları ile bir araya gelerek ataması yapılan Erzincan kadrosunu açıkladı.
TDP Genel Başkan Yardımcısı Delikurt basın toplantısıyla partisinin Erzincan il teşkilatını tanıttı. Adnan Delikurt, İl Başkanlğına Remzi Öz'ün, Merkez İlçe Başkanlığına Nevzat Yıldırım'ın, Kadın Kolları Başkanlığına Nursel Yaşılak'ın, Gençlik Kolları Başkanlığına Mehmet Şamil Delikurt'un, İliç İlçe Başkanlığına Selçuk Erdinç'in, Kemah İlçe Başkanlığına ise Mustafa Söker'i atadıklarını kaydetti.
TDP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye Değişim Partisi milletimizin inancıdır, sahibidir, kimliğidir, huzurudur, ahengidir, uyumudur. Gücümüzü tarihimizden, geleneklerimizden, örf, adetlerimizden milli ve manevi değerlerimiz den ve aziz milletimizden almaktayız. Bizim hizmet anlayışımız insan odaklıdır yani insana hizmettir. Bütün vatandaşlarımızı demokrasiye özgürlüğe ve barışa davet ediyoruz. Biz siyasetin yapılış şeklini ve dilini değiştireceğiz. Siyasete nezaket ve zarafeti getireceğiz. Partimizde sağ sol kavramları artık yok, milletimiz sağdan da soldan da yoruldu. Bu kavramlar geçmişte kaldı. Biz bismillah diyerek sol elimizle sağ elimizi birleştirdik. Ben insanım diyen herkesi kucaklayacağız. Sen sağcı mısın, solcu musun, hangi etnik kökendensin, hangi partiye oy verdin diye sormayacağız. Hudut ve bayrak birliğine inanan ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunan herkese kapımızda gönlümüzde açık.” dedi.

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