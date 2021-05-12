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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tam kapanmada fide üreticileri iş başında

İHA

Tam kapanmada fide üreticileri iş başında

Erzincan’da, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanda üretimin durmaması için fide satışları devam ediyor.
Ülke genelinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek olan olan 17 günlük tam kapanma sürecinde Erzincan Buğday Meydanı’nda bulunan fideciler fide satışlarına devam ediyor. Şubat ayında seralarda ekilen tohumların yeşermesiyle birlikte seralardan çıkarıp toprakla buluşturulmaya devam ediyor. Kendi sebze fidesini yetiştiremeyen çiftçiler, fide ihtiyacını pazardan karşılıyor. Tam kapanma sürecinde ise üretimin aksamaması için fideler çitçilerle buluşuyor. ÇKS belgesi bulunan çiftçiler kendileri gelip alışveriş yapabilirken kısıtlamadan muaf olmayan ancak fide ekmek isteyen vatandaşların adreslerine kadar fideler ulaştırılıyor. Nisan ayının sonundan itibaren satılan fideler, Haziran ayının ortalarına kadar satışların devam edeceği bildirildi.
35 yıldır fidecilik ile uğraşan Celil Albayrak, “Koronadan dolayı işler biraz gevşedi ama Allah devletimizden razı olsun. Erzincan tarım ile uğraştığı için talep çok. Fiyatlar 45 senelik fiyatlar. 75 kuruş ve 1 liradır.” dedi.
Ürettikleri fideleri müşterilerinin evlerine kadar götürebileceğini belirten Kadir Albayrak ise, “ Bildiğiniz gibi covid belası fide satışlarımızı da vurdu. Geçen seneye oranla düşüş var. Halkımıza yasak var ama istedikleri an arayabilirler, istedikleri yere götürebiliriz. Yeter ki mağdur olmasınlar. Zaten bu ekilmezse kıtlık çıkar. Halkımız kısıtlamadan dolayı gelemiyor. Tek temennimiz yasaklar bittikten sonra hepsinin gelmesi. Fiyatlarımıza zam yapmadık, geçen sene ki fiyatlarımız ile aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Herkesin izin belgesi yok ama çiftçilerin izin belgesi var. Onlar da gelmezse halimiz iyi değil.” şeklinde konuştu.
Pazarda salatalık, karpuz ve kavun 1 liradan satılırken diğer bütün ürünler ise 75 kuruştan satılmaktadır. 17 günlük tam kapanmanın bitmesinden sonra ise satışların iki katı artması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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