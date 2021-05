AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım:“Dünya’nın bu barbarlığa, kalleşliğe ve katliama en sert şekilde karşılık vermesi gerekir”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İsrail'in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

Yıldırım, tek sesi çıkan ülkenin Türkiye ve tek sesi çıkan liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek “Görüldüğü gibi uygar dünya yine sessiz, üç maymunu oynuyor” dedi. Bir süredir baba ocağı olan Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde bulunan Yıldırım, İzmir’de bulunan STK temsilcileri ile video konferansla bir araya gelerek Ramazan Bayramını tebrik etti. Yıldırım, video konferansta yaptığı konuşmada bu bayramın mahzun ve hüzünlü olduğunu belirterek, “İsrail yönetimi her yıl yaptığı gibi yine terör estirmeye devam etti. Mescidi Aksa’yı kundakladı. Sadece ibadet etmek için orada bulunan savunmasız kardeşlerimize silah doğrultarak onların hayatını kararttı.” dedi.

Olaylarda şehit olanlara Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Görüldüğü gibi uygar dünya yine sessiz, üç maymunu oynuyor. Tek sesi çıkan ülke Türkiye, tek sesi çıkan lider Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün bölge ülkeleriyle derhal temasa geçerek bu alçaklığın sona erdirilmesi aynı zamanda da Birleşmiş Milletlerin konuya hemen müdahil olması için gerekli adımları attı. Ne yazık ki Avrupa ülkeleri ses seda çıkarmıyor. Dünyanın her bölgesinde barış ve kardeşliği hakim kılma görevi üstlenen Birleşmiş Milletlerde yine aynı hayal kırıklığını yaşatıyor. Bu küresel olaylara bakıştaki çifte standart, insanlık için büyük bir felaketin habercisidir. Eğer bize değmesinler, ‘bize değmeyen yılan bin yaşasın’ anlayışını terk etmezsek, teröre, eşkıyalığa, her türlü katliama tek ve güçlü ses çıkarmazsak, bunun bedeli herkes için çok ağır olacak ve büyük bir felaket, sadece bölgeyi değil, sadece mazlum mağdur İslam ülkelerini değil, aynı zamanda bütün dünyayı kasıp kavuracak.”

Tehlikenin büyüklüğüne dikkat çeken AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Tehlike büyüktür, suskunluğun sona ererek başta Müslüman Arap ülkeleri olmak üzere, bütün dünyanın bu barbarlığa, bu kalleşliğe ve bu katliama en sert şekilde karşılık vermesi gerekir. Filistinli kardeşlerimiz asla üzülmesinler, 84 milyon vatan evladının yüreği ve desteği onlarla, geçmişte de bu böyleydi bundan sonrada böyle olacak.” diye konuştu.

