Erzincan’da korona virüs tedbirleriyle bayram namazı kılındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da korona virüs tedbirleriyle bayram namazı kılındı

İHA

Erzincan’da korona virüs tedbirleriyle bayram namazı kılındı

Erzincan’da korona virüs tedbirleriyle Ramazan Bayramı namazı kılındı. Vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallara uyarak namazlarını eda etti.
Tam kapanma döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıklamıştı. Erzincan’da da vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri de Terzibaba Camii oldu. Vatandaşlar cami içerisinde ve avluda sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram namazını eda etti. Hutbede, Mescidi Aksa’da yaşanan olayların son bulmasını dileyerek dua edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas ve beraberinde ki protokol mensupları da burada kıldıkları namaz sonrası vatandaşların bayramlarını tebrik ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

24Erzincanspor Play-Off ilk mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon FK’yı 2-0 yendi
YEREL HABERLER 24Erzincanspor Play-Off ilk mücadelesinde Hekimoğlu ...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım:“Dünya’nın bu barbarlığa, kalleşliğe ve katliama en sert şekilde karşılık vermesi gerekir”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali ...
Vali Makas 24Erzincanspor’a başarılar diledi
YEREL HABERLER Vali Makas 24Erzincanspor’a başarılar diledi
Erzincan'da 2021 Nisan ayında 153 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzincan'da 2021 Nisan ayında 153 konut satıldı
Tam kapanmada fide üreticileri iş başında
YEREL HABERLER Tam kapanmada fide üreticileri iş başında
Başkan Aktürk: “Filistin yalnız değildir, Kudüs yalnız değildir”
YEREL HABERLER Başkan Aktürk: “Filistin yalnız değildir, Kudüs ...
Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de en düşük sıcaklık Damal’da ölçüldü
YEREL HABERLER Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de en düşük ...
Erzincan’da üzüm bağlarını don vurdu
YEREL HABERLER Erzincan’da üzüm bağlarını don vurdu
Tanoğlu Ramazan Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Tanoğlu Ramazan Bayramını kutladı