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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da 3 yerde semt pazarı kuruldu

İHA

Erzincan’da 3 yerde semt pazarı kuruldu

Erzincan’da bu cumartesi günü 3 yerde semt pazarı kuruldu. Pazarcı esnafı alınan kararlar doğrultusunda sadece sebze, meyve ve fide satabilecek.
Pazarcının elinde bulunan meyve ve sebzelerin çürümemesi için İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı halk pazarı genelgesi nedeniyle geçen hafta cumartesi günü kurulan semt pazarları bu hafta da bayramın son günü açıldı. Erzincan’da 3 ayrı yerde kurulan semt pazarında pazarcı esnafı tezgâhının başında yerini aldı. Saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak semt pazarlarında sosyal mesafeye ve iki tezgâh arasındaki açıklığa dikkat ediliyor. HES kodu sorularak pazar alanına alınan vatandaşlar bu durumdan oldukça memnun. Zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri de pazarlarda denetimde bulunurken, vatandaşlar sadece evlerine yürüme mesafesinde olan pazarlara gidip alışveriş yapabiliyor.
Tam kapanma döneminde kurulan semt pazarları hem üreticiyi hem pazarcı esnafının hem de vatandaşları memnun etti. Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlardan Hikmet Bingöl, “Türkiye’de pandemiden dolayı bütün her taraf kapandı. Bundan dolayı da şimdi böyle pazarların açılmasına çok ihtiyaç vardı. Bu konuda çok iyi oldu.” dedi.
3 ayrı semtte kurulan pazarda, karpuz 7 liradan, kavun 12 liradan, biber, salatalık ve kabak 5 liradan, domates ve patlıcan 6 liradan, çilek 18 liradan, muz 13 liradan, erik 20 liradan, armut, kivi ve yenidünya 13 liradan, elma 4 liradan satılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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