Erzincan’da 2.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan’da 2.8 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 17. 43’te Erzincan merkez Koçyatağında yerin 7,5 kilometre derinliğinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.