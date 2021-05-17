Erzincan’da iki köpeğin bez kapmaca oyunu tebessüm ettirdi

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Erzincan’da iki sokak köpeğinin kaldırımda yoldan gelip geçen insanların arasında bez parçasını kapma oyunları görenlerin içini ısıttı, tebessüm ettirdi.

Kentin en işlek yeri olan Ordu Caddesi üzerinde iki sokak köpeğinin bez kapma oyunu kameraya yansıdı. 1 yaşlarındaki sarı renkli küçük köpekle kendisinden oldukça büyük sokak köpeği bez parçasını ısrarla birbirlerinden kapmaya çalıştı. Adeta oyun oynarcasına bez parçasını birbirlerinden almaya çalışan sokak köpekleri yoldan gelip geçen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kalabalığa aldırış etmeden bez parçasını kapma oyunlarını dakikalarca sürdüren sokak köpekleri zaman zaman mola verip kısa süre sonra yeniden oyunlarına devam etti.

Oyunun sonunda küçük köpek bez parçasını alarak galip ayrıldı.

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