Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgârın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ağrı ve Ardahan'da 6, Iğdır ve Erzurum'da 8, Tunceli'de 12, Erzincan'da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Tunceli'de 28, Erzincan'da 26, Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.

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