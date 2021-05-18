Baro Başkanı Aktürk: “19 Mayıs; ulusumuzun kendi vatanında, özgür ve bağımsız olarak onuruyla yaşama kararlılığının haykırıldığı andır”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, “19 Mayıs; ulusumuzun kendi vatanında, özgür ve bağımsız olarak onuruyla yaşama kararlılığının haykırıldığı andır” dedi.

Başkan Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs; Anadolu topraklarının batılı emperyalist devletler tarafından işgal ve istila edildiği bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak adına Samsun'a ayak bastığı, bağımsızlık meşalesinin ateşlendiği ve umudun yeniden canlandırıldığı önemli bir gündür.

19 Mayıs; yok edilmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu, milletimizin birlik ve beraberlikten aldığı güçle hiçbir engel tanımayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür.

19 Mayıs; ulusumuzun kendi vatanında, özgür ve bağımsız olarak onuruyla yaşama kararlılığının haykırıldığı andır. Bu gün; soylu milletimizin gurur kaynağı olduğu kadar, dünyadaki tüm ezilmiş ve işgale uğramış milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. Türk Milletinin içinde bulunduğu tarifsiz yokluğa ve yoksulluğa rağmen başlatılan bu yürüyüş; milletimizin birlik ve aynı idealler etrafında kenetlenmesinden güç almış, işgal kuvvetleri karşısında vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için bir millet ayağa kalkmış, tarihte eşine az rastlanır bir kurtuluş destanı yazılmıştır.

İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs günü, aynı zamanda milli hafızamızda çok önemli yer tutan 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi destansı başarıların da kaynağıdır. 19 Mayıs 1919'da canlanan milli ruh, bizlere ilham olmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Türkiye’nin aydınlık yarınları için en büyük gücümüz gençlerdir. Türk gençliğine düşen görev; bu kutsal vatanı tertemiz bir şekilde gelecek nesillere teslim etmektir. Gençlerimizin; Ecdadımızdan tarihten aldıkları ilhamla, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de ülkemizi her türlü ihanet ve düşmanlıktan koruyacağına, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacaklarına olan inancımız tamdır. Gazi'de, "Ey Türk Gençliği; Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur." diyerek gençliğe verdiği değeri ortaya koymuştur. İnanıyoruz ki, Türk Gençliği, ülkemizi ve istikbalimizi gözünü kırpmadan muhafaza ve müdafaa edecektir.

Millet olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu süreçte; 19 Mayıs 1919'daki milli ruh ile istikbalimiz için aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz; birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini adına çalışıp milletimizin ve devletimizin yanında olacağız. Milli Mücadelenin 102. yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanı uğruna canını veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz.”

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