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(Özel) Yaralı şamuaya köy sakinlerinden yardım eli Köpeklerin saldırısına uğrayan şamuayı köy sakinleri yakalayarak DKMP ekiplerine teslim etti

İHA

(Özel) Yaralı şamuaya köy sakinlerinden yardım eli Köpeklerin saldırısına uğrayan şamuayı köy sakinleri yakalayarak DKMP ekiplerine teslim etti

Erzincan’da köye inen şamua (çengel boynuzlu dağ keçisi) köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralı şamua köy sakinleri tarafından kurtarılıp uzun uğraşlar sonucu yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine tedavi ettirilmesi için teslim edildi.
3300 rakımlı Munzur Dağlarının zirvelerinde yaşayan şamualar pandemi süreciyle birlikte insanlarında doğada çok bulunmamalarından dolayı köylere kadar inmeye başladı. Erzincan’ın Tatlısu köyüne inen bir şamua köpeklerin saldırısına uğradı. Şamuanın saldırıya uğradığını gören köy muhtarı Mustafa Köse köpekleri kovalayarak yaralı hayvanı kurtardı. Şaşkına dönen yaralı şamua sağa sola kaçmaya başladı. Tekrardan köpeklerin saldırısına uğramaması için köy sakinleri seferberlik başlatarak yaralı şamuayı yakalamak için harekete geçti. Uzun uğraşlar sonucu şamua vatandaşlar tarafından yakalandı.
Çok korkan ve ürken şamua DKMP ekiplerine teslim edildi. Kafesli araca konularak Erzincan’a getirilen şamuanın tedavisi için Kars’taki hayvan hastanesine gönderileceği öğrenildi.
Tatlısu köyü muhtarı Mustafa Köse, “Sabah hayvanları otlatmaya çıkardığımda köy yakınlarında tek gezen bir şamuayı gördüm. Aşağıdan köyün hayvanlarıyla gelen köpekler şamuya saldırdı. Köpekleri o bölgeden uzaklaştırarak hayvanı korudum. Yaralı hayvanı uzun uğraşlar sonucu yakalayıp DKMP ekiplerine teslim ettik” dedi.

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